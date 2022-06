BOSTON - "Ho la memoria di un elefante - dice Klay Thompson - io non dimentico nulla". E così, in mezzo ai festeggiamenti per il quarto titolo della sua carriera, il n°11 degli Warriors trova il tempo per togliersi un sassolino dalla scarpa: "Mi ricordo benissimo la gara contro Memphis quest'anno, quando ci hanno battuto in stagione regolare [il 28 marzo, 123-95, in una gara che Golden State ha giocato senza Curry, Thompson e Green, ndr]. Uno di loro [Jaren Jackson Jr, ma Thompson non lo dice, ndr] ha twittato 'Strenght in numbers'. Mi ha fatto così inca**are! Che razza di sfigato. Non vedo l'ora di alzarmi da qui e andare a retwittare quel tweet", afferma tra il divertito e l'offeso. "Pure questo ho dovuto sopportare. Cosa ne sanno loro? Non sono mai stati dove siamo stati noi, non sono mai stati campioni, non sanno neppure cosa vuol dire. Leoni da tastiera".