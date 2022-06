Il rinnovo di contratto di Irving con i Nets è ancora in alto mare, i rapporti tra l’ex All-Star e la dirigenza di Brooklyn restano tesi e in aggiunta, secondo un report di ESPN, Kevin Durant avrebbe messo in discussione la sua permanenza in squadra nel caso di addio di Kyrie. Uno scenario improbabile, ma un’opzione che complica ancora di più le cose a pochi giorni dalla scadenza dell’accordo con Irving Condividi

Quella che attende i Brooklyn Nets nei prossimi giorni appare sempre più come una complicata strettoia di mercato da attraversare: con il contratto di Kyrie Irving in scadenza e da rinnovare, giunto al termine di stagioni complicate sia dagli infortuni che dalla scelta di non vaccinarsi, i rapporti della dirigenza con l’ex Cavaliers sono ai minimi - mentre i giorni passano e il rischio di perderlo come free agent diventa concreto. Stando a quanto raccontato da Adrian Wojnarowski di ESPN - massima eminenza quando si parla di mercato NBA - l’intenzione dei Nets è quella di firmare un accordo di breve termine, sia sfruttando la player option da 36 milioni o in alternativa mettendo sul piatto un biennale da circa 42 milioni a stagione. Nessun accordo però di lunga durata, quello che invece il 30enne Irving spera di sottoscrivere nei prossimi giorni. L’esperienza maturata in queste tre stagioni infatti ha portato Brooklyn al tavolo della trattativa con l’intenzione di far pesare in qualche modo la volontà della società, che lamenta il fatto che Irving non sia stato sufficientemente a disposizione nel corso degli anni trascorsi a New York.

Va via non solo Irving? Il contratto di KD è blindato fino al 2026 vedi anche Grant a Portland: tutti gli scambi e le firme Lo scenario però si è fatto ben più preoccupante dopo che, stando sempre al report di ESPN, si è aperta l’ipotesi di un’ulteriore partenza - quella di Kevin Durant nel caso in cui i Nets non riescano a trattenere il suo amico in squadra, colui che aveva convinto KD nell’estate 2019 a lasciare Golden State e scegliere la squadra di New York. Ipotesi azzardata considerando il ricco rinnovo che lega Durant a Brooklyn per altre quattro stagioni - fino a giugno 2026, al termine di un’annata che porterà nelle sue tasche 53.2 milioni di dollari - e che lo rende virtualmente incedibile. Una situazione incandescente che al momento ha reso anche più complicato il lavoro di reclutamento di giocatori di contorno - con tanti veterani che negli anni passati ambivano e sceglievano invece di giocare per Brooklyn, convinti dalle prospettive di un super team che invece adesso pare aver perso fascino.



FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti mercato nba Grant a Portland: tutti gli scambi e le firme I Blazers, che stanno ricostruendo il roster e vanno a caccia di giocatori in grado da subito di avere impatto sul parquet, mettono le mani su Jerami Grant dei Pistons rinunciando a una scelta al primo giro del 2025 (via Milwaukee, protetta 1-4) e aggiugendo così al fianco di Lillard un talento d'esperienza. Di seguito la lista completa di tutte le firme della off-season NBA JERAMI GRANT | DAI DETROIT PISTONS AI PORTLAND TRAIL BLAZERS PAT CONNAUGHTON | ACCORDO CON I MILWAUKEE BUCKS DI UN ANNO DA 5.7 MILIONI DI DOLLARI (PLAYER OPTION) KENDRICK NUNN | ACCORDO CON I LOS ANGELES LAKERS DI UN ANNO DA 5.25 MILIONI DI DOLLARI (PLAYER OPTION)