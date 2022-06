Banchero prima scelta? 2 indizi fanno ben sperare

A seguito di quello che molti esperti del settore hanno definito come “un sorprendente colpo di scena”, le quotazioni fissate dai bookmaker per indicare Paolo Banchero come prima scelta assoluta si sono ribaltate - rendendolo il favorito (ossia quello per cui viene pagata la quota più bassa) tra tutti i giocatori in attesa di sapere se e quando verranno selezionati al Draft NBA 2022; in programma questa notte dalle 2 in diretta in esclusiva sui canali Sky Sport. Diversi giorni fa Jeff Weltman - il dirigente dei Magic chiamato a scegliere per primo - non aveva voluto spiegare se Paolo Banchero avesse o meno avuto un incontro con Orlando, puntando invece su Jabari Smith Jr. e Chet Holmgren. Una scelta interpretata da molti come un modo di “sviare” le attenzioni dal reale obiettivo: ipotesi abbracciata anche dagli scommettitori che hanno puntato forte su di lui.