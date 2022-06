Banchero a Sky: "Voglio giocare per l’Italia"

La NBA è pronta a sceglierlo tra i primi al prossimo Draft, l'Italia sogna di averlo a disposizione in futuro e lui sottolinea che il suo obiettivo resta quello di giocare per la nostra Nazionale: ecco cosa ci ha raccontato Paolo Banchero in un'intervista esclusiva concessa a Sky Sport a pochi giorni dal suo ingresso ufficiale in NBA

Le sue risposte sono secche, brevi, ma la sicurezza e la consapevolezza nei propri mezzi traspare anche a migliaia di chilometri di distanza e filtrata dalla telecamera di un computer. Sorride prima di rispondere (soprattutto se si parla di Italia) e sa bene che le prossime ore saranno tra le più importanti della sua vita, con una carriera in rampa di lancio e il mondo NBA potenzialmente alla sua portata. Nell’intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport, Banchero non si è detto preoccupato di ciò che lo attende tra i professionisti e ha spiegato quali siano le sue intenzioni in futuro: giocare sia in NBA che con l’Italia. Speriamo che entrambi gli obiettivi diventino realtà.

È uno dei migliori talenti che nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno verranno selezionati al Draft NBA 2022 - da seguire nella notte sui canali Sky Sport a partire dalla 2 e in replica con il commento di Dario Vismara e Stefano Salerno - e porta in tasca ormai da diversi mesi un passaporto italiano che fa ben sperare la nostra Nazionale di pallacanestro: Paolo Banchero è uno dei giocatori più affascinanti tra quelli che si apprestano a diventare professionisti nei prossimi giorni, in attesa di capire se saranno i Magic, i Thunder o i Rockets a puntare su di lui. Banchero infatti è unanimemente considerato uno dei tre prospetti più ambiti del Draft 2022, insieme a Chet Holmgren di Gonzaga e Jabari Smith Jr. di Auburn - giocatore che ha tutte le carte in regola per diventare un All-Star e nel medio-lungo periodo anche il volto della franchigia che deciderà di chiamarlo.

Che sensazioni provi a pochi giorni dal Draft e dal diventare un giocatore NBA?

“Sono entusiasta per quello che sta per accadere: il mio è stato un lungo viaggio per arrivare fino a qui, ho lavorato un sacco per meritarmi tutto questo. Essere qui in attesa di una chiamata al Draft è surreale, ma al tempo stesso sono consapevole che siamo all’inizio e che soltanto dopo essere stato scelto al Draft inizia il vero lavoro”

Quale credi sia la caratteristica migliore del tuo gioco, quella che ti differenzia dagli altri prospetti?

“La versatilità e nello specifico la capacità di passare il pallone e mettere nelle condizioni ideali i miei compagni di squadra: sono uno dei migliori tra i prospetti presenti al Draft - se non il più bravo di tutti - a farlo. In qualunque squadra mi ritroverò a giocare, so che agli altri piacerà stare in campo con me perché sono un giocatore altruista e perché riesco a creare buoni tiri per chiunque sia al mio fianco.

Sei il miglior talento del Draft 2022?

Sì, di sicuro: sento di essere il migliore. Ci sono tanti grandi prospetti da poter selezionare in questo Draft, ma sento di essere in grado di dimostrare il mio valore a ogni livello: so di avere enormi margini di miglioramento.