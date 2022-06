Le prime parole da professionista del prodotto di Arizona, giocatore dell'anno per la Big 12 scelto da Indiana alla n°6, non hanno lasciato indifferenti. Prima ha detto senza mezzi termini di puntare al titolo di rookie dell'anno 2023, poi si è definito "un giocatore alla Jimmy Butler, ma con un tiro migliore" e poi ha sfidato apertamente LeBron James, mettendo nel mirino la prima sfida tra Pacers e Lakers Condividi

Bennedict Mathurin deve ancora giocare un singolo minuto di pallacanestro NBA ma alla matricola degli Indiana Pacers, scelto con la n°6 all'ultimo Draft, sono bastati pochi secondi davanti ai microfoni per guadagnarsi titoli e attenzioni. In quei pochi secondi infatti ha: 1) sfidato LeBron James; 2) detto di essere meglio (al tiro) di Jimmy Butler; 3) stabilito i suoi obiettivi NBA: il premio di rookie dell'anno e (in futuro) quello di MVP, un anello di campione NBA e l'ingresso nella Hall of Fame. Altro? Scherzi a parte, la fiducia in sé del prodotto di Arizona nasce da una storia personale davvero complicata a da un percorso tortuoso (e tutt'altro che facile) che lo ha portato fin sul palco del Barclays Center a stringere la mano di Adam Silver. La morte del fratellastro Jeune nel 2014, a soli 15 anni (investito da un'auto) quando Bennedict ne aveva 12, un'infanzia in un quartiere con gang, sparatorie e droga, la pallacanestro come unica via di uscita. Ora, dopo un'annata da sophomore ad Arizona chiusa vicina ai 18 punti di media e con il titolo di giocatore dell'anno della Pac-12, Mathurin ha raggiunto l'obiettivo della sua vita: arrivare in NBA.

I paragoni NBA: Jaylen Brown e Jimmy Butler Per dare un'idea ai tifosi dei Pacers di cosa possano aspettarsi, la giovane star in uscita da Arizona ha fatto due nomi di giocatori NBA a cui gli piace essere paragonato: la stella dei Boston Celtics Jaylen Brown e quella dei Miami Heat Jimmy Butler, "perché combinano una gran potenza di fuoco offensiva a una cattiveria difensiva notevole". Poi però ha aggiunto: "Come tiratore però credo di essere meglio di Butler".

L'attesa per la prima sfida a LeBron leggi anche Magic da 9, Knicks bocciati: le pagelle del Draft Poi Mathurin ha calato il carico da novanta parlando del test più duro che lo attende ora che è diventato a tutti gli effetti un giocatore NBA: "Non vedo l'ora di affrontare i Lakers per giocare contro LeBron James", ha detto. "Tutti dicono sia il migliore, per cui voglio davvero vedere quanto è forte. Io non credo ci sia nessuno più forte di me, per cui penso che anche lui debba dimostrarmi di esserlo". "Be careful what you wish for", dicono negli Stati Uniti: attenzione a quello che si desidera... Se LeBron ha sentito le dichiarazioni della matricola di Indiana, potrebbe voler segnare in rosso la data sul calendario della prima sfida Lakers-Pacers della prossima stagione.