Alla sesta chiamata del secondo giro - quando era atteso forse più verso la fine - il vice commissioner NBA Mark Tatum ha fatto il nome di Gabriele Procida, scelto forse un po' a sorpresa con la 36^ chiamata assoluta dai Detroit Pistons, che avevano ricevuto la scelta dai Portland Trail Blazers, iniziali titolari di questo pick. "È stata una sorpresa anche per me - conferma il giovane talento della Fortitudo Bologna ai microfoni di Sky Sport - visto che con loro non avevo sostenuto nessun provino, anche se sentendoli al telefono nei giorni precedenti mi erano sembrati molto interessati". Un interesse - misto a curiosità - che Procida assicura essere reciproco: "Sono una squadra molto giovane che si è mossa molto bene anche in questo Draft, con la scelta di due giocatori come Jaden Ivey e Jalen Duren che oltre al talento portano tanto, ma tanto atletismo". Caratteristica che non manca certo al talento azzurro che infatti conferma: "Sono felice di essere stato scelto qui". Il che non vuol dire necessariamento che l'azzurro già dal prossimo ottobre sbarchi in NBA immediatamente: "Devo capire bene con i Pistons quali sono le loro intenzioni per questa estate, cosa vogliono che io faccia. Vedremo - dice - anche se a me piacerebbe tantissimo che arrivasse una chiamata dalla nazionale, perché poter rappresentare il mio Paese mi renderebbe davvero contento".