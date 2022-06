Quanti infortuni: l'incognita è (solo?) quella

leggi anche

Niente sorprese: Irving resta ai Brooklyn Nets

Nelle 40 gare in cui John Wall è riuscito a scendere in campo per gli Houston Rockets (nella stagione 2020-21), la point guard ha prodotto oltre 20 punti e quasi 7 assist di media, dimostrando - nonostante venisse da un ulteriore stop di un altro anno e mezzo per la rottura del tendine d'Achille e per un'operazione al tallone - di sapere comunque essere produttivo ad alti livelli. È la scommessa che oggi i Clippers rinnovano: magari non sarà più il giocatore capace di essere un All-Star NBA per cinque stagioni in fila dal 2014 al 2019, ma anche in un ruolo di contorno alla coppia Paul George-Kawhi Leonard, il talento e l'esperienza di Wall potrebbero risultare preziosi per far fare ai Clippers l'ultimo "upgrade" che possa magari portarli alle prime finali NBA della loro storia.