Will Barton e Monte Morris hanno disputato da titolari tutta la scorsa annata per coach Malone a Denver (anche per via degli infortuni a Murray e Porter Jr.). I Nuggets ora hanno scelto di sacrificarli per mettere le mani su un tiratore come Caldwell-Pope, già campione NBA nel 2020. Con lui in Colorado anche Ish Smith

Denver aspetta il ritorno di Jamal Murray e Michael Porter Jr. ma intanto mette mano al suo quintetto base: ne spedisce due quinti nella Capitale (Will Barton e Monte Morris) per ottenere in cambio da Washington soprattutto Kentavious Caldwell-Pope, uno già capito di vincere un titolo NBA (nella bolla di Orlando con la maglia dei Los Angeles Lakers al fianco di LeBron James e Anthony Davis), e anche Ish Smith. Non un'operazione da poco per una squadra che vuole essere una contender come i Nuggets: Barton infatti è stato titolare in tutte le 71 gare che ha disputato la scorsa stagione e Morris in 74 delle 75 partite a cui ha preso parte. Certo, titolari proprio per l'assenza dei sopracitati infortunati, ma giocatori comunque capaci di ricoprire un ruolo importante nelle rotazioni di coach Michael Malone.