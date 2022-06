Hawks-Bucks ad Abu Dhabi, in vendita i biglietti

Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks si sfideranno in due partite di preaseason ad Abu Dhabi i prossimi 6 e 8 ottobre, in occasione degli NBA Abu Dhabi Games 2022. I biglietti per l'evento sono in vendita da giovedì 30 giugno. Ambasciatore dell'evento sarà il quattro volte campione NBA Shaquille O'Neal

La National Basketball Association (NBA) e il Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hanno annunciato che i biglietti per gli NBA Abu Dhabi Games 2022 saranno in vendita per il pubblico da giovedì, 30 giugno alle 11.00 su NBAEvents.com/AbuDhabi. Gli NBA Abu Dhabi Games 2022 vedranno gli Atlanta Hawks e i campioni NBA 2021 Milwaukee Bucks giocare due partite di preseason all'Etihad Arena, sull'isola di Yas, ad Abu Dhabi giovedì 6 ottobre e sabato 8 ottobre alle 18.00, segnando le prime partite del campionato negli Emirati Arabi Uniti (UAE) e nel Golfo Persico. A partire da giovedì 30 giugno, su NBAEvents.com/AbuDhabi, saranno inoltre disponibili pacchetti di biglietti speciali che offrono accesso premium, esperienze VIP, ospitalità e sistemazioni in hotel locali. La lega ha anche nominato il quattro volte campione NBA e Naismith Memorial Basketball Hall of Famer Shaquille O'Neal come ambasciatore ufficiale degli NBA Abu Dhabi Games 2022. In questa veste, O'Neal, parteciperà agli NBA Abu Dhabi Games 2022, parteciperà alla programmazione dello sviluppo giovanile e interagirà con i fan locali durante la settimana dei giochi. Gli Hawks attualmente includono il due volte All-Star Trae Young, i Milwaukee Bucks il due volte MVP dell'NBA Giannis Antetokounmpo. Le due squadre si sono incontrate nelle finali 2021 della Eastern Conference, con i Bucks che hanno vinto il loro primo campionato NBA in 50 anni.

Gli NBA Abu Dhabi Games 2022 fanno parte di una ripartnership pluriennale siglata tra NBA e DCT Abu Dhabi, che il mese scorso ha visto il lancio della prima Jr. NBA Abu Dhabi League, una lega di basket giovanile per 450 ragazzi e ragazze di età compresa tra 11 e 14 anni da scuole locali in tutta Abu Dhabi. La partnership include anche una serie di eventi interattivi per i fan con le apparizioni di giocatori NBA di ieri e di oggi, una serie di clinics NBA FIT che promuovono salute e benessere e un evento espositivo della NBA 2K League al Middle East Film & Comic Con. Più di 220 promesse, maschili e femminili, della regione, inclusi cinque giocatori degli Emirati Arabi Uniti, hanno partecipato a Basketball Without Borders (BWB) o NBA Academy, i programmi di sviluppo del basket d'élite della lega per i migliori prospect al di fuori degli Stati Uniti. Dal 2019, più di 500 ragazzi e ragazze hanno anche partecipato alla NBA Basketball School Dubai (UAE), un programma di sviluppo del basket tutto l'anno basato su lezioni per ragazzi e ragazze di età compresa tra 6 e 18 anni.

La NBA diventerà anche la prima lega sportiva nordamericana a lanciare canali di social media in arabo su Facebook, Instagram e Twitter (@NBAArabic), fornendo notizie e contenuti completi in lingua per i fan nella regione e in tutto il mondo a partire dal 30 giugno.