Boston Celtics scatenati nel secondo giorno del mercato NBA. Dopo essersi assicurati la preferenza di Danilo Gallinari, i vice-campioni in carica hanno raggiunto l'accordo per uno scambio che potrebbe cambiare le loro prospettive future. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, i biancoverdi hanno preso il playmaker Malcolm Brogdon dagli Indiana Pacers in cambio di Daniel Theis, Aaron Nesmith e una prima scelta al Draft 2023, oltre a Nik Stauskas, Malik Fitts e Juwan Morgan. I Celtics prendono così un giocatore di ottimo livello, per quanto martoriato dagli infortuni negli ultimi anni e con un contratto ancora pesante da 67 milioni di dollari complessivi nelle prossime tre stagioni. Ma considerando che sarà chiamato a ricorprire un ruolo in uscita dalla panchina insieme a Derrick White, si tratta certamente di un upgrade enorme, considerando che il capo della dirigenza Brad Stevens non ha dovuto sacrificare nessuno dei giocatori della rotazione nelle Finals. Indiana invece trova un acquirente per il contratto di Brogdon, che evidentemente non aveva così tanto mercato come si sarebbe potuto immaginare, liberando spazio nel backcourt per Tyrese Haliburton e Bennedict Mathurin. Non è da escludere che al ricostruzione dei Pacers passi da altre cessioni come quella di Buddy Hield o di Tyles Turner.