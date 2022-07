La decisione degli Utah Jazz di cedere Rudy Gobert non può certamente essere definita come sorprendente, viste le avvisaglie che c’erano già state nel recente passato e il brutto modo in cui la squadra è stata eliminata ai playoff dello scorso aprile. In ogni caso però adesso per la franchigia di Salt Lake City si apre una nuova era, e gli occhi di tutti sono puntati su quello che può accadere attorno all’altra stella della squadra, Donovan Mitchell. Già da molto tempo ormai si rincorrono le voci sulla sua insoddisfazione e sulla sua volontà di cambiare aria, anche se una richiesta formale di essere ceduto non è mai arrivata ai Jazz. La situazione cambierà ora che Gobert è stato ceduto e i Jazz sembrano meno attrezzati per competere nella Western Conference? È quello che si chiedono tutti, e le prime notizie sulla posizione dei Jazz è quantomeno ambigua. Secondo quanto scritto dal giornalista Tony Jones, che segue la squadra per The Athletic, i Jazz intendono ricostruire attorno a Mitchell senza cederlo in questa sessione di mercato, continuando a fare movimenti dopo aver già ceduto due quinti del quintetto in Gobert e Royce O’Neale. Certo è che i Jazz hanno anche rinunciato a Eric Paschall e Trent Forrest, che insieme a O’Neale erano i tre migliori amici di Mitchell in squadra, e che per poter andare avanti dovranno comunque avere la conferma che il giocatore voglia impegnarsi per giocare ai Jazz con un nuovo coach in Will Hardy e una squadra profondamente rinnovata.