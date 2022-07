Dopo meno di 24 ore di free agency non sono certo mancate le sorprese. Una di queste è certamente il passaggio di Rudy Gobert dagli Utah Jazz ai Minnesota Timberwolves, andando a creare una delle coppie di lunghi più forti della lega insieme a Karl-Anthony Towns. La notizia se vogliamo è che i T'Wolves del neo-capo della dirigenza Tim Connelly non hanno dovuto sacrificare né Anthony Edwards né D'Angelo Russell per raggiungere l'All-Star francese: a fare il viaggio inverso verso Salt Lake City sono infatti Malik Beasley, Patrick Beverley, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro e Walker Kessler, scelta numero 22 dell'ultimo Draft. A fare la differenza per convincere i Jazz a far partire il tre volte difensore dell'anno sono state soprattutto le scelte al Draft: Utah riceve le scelte 2023, 2025 e 2027 di Minnesota completamente non protette, più la 2029 protetta top-5. Un pacchetto di quattro pick al primo giro decisamente irrinunciabile per un giocatore che, oltre a essere in rotta con l'ambiente (e con Donovan Mitchell in particolare), ha già compiuto 30 anni e quasi 170 milioni di dollari rimanenti sul suo contratto nei prossimi quattro anni.