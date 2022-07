Non sono rimasti molti free agent ancora liberi sul mercato, ma più passa il tempo e più la loro situazione si fa complicata. Ne sa qualcosa Collin Sexton, che sperava di ottenere un’offerta da 20 milioni all’anno e che invece fino a questo momento "non ha alcun mercato", per usare le parole di un dirigente al giornalista Chris Fedor di Cleveland.com. Una situazione su cui pesa soprattutto l’infortunio al ginocchio che ha tenuto fuori Sexton sostanzialmente per tutta la stagione, oltre al fatto che senza di lui la squadra è migliorata esponenzialmente. Ciò nonostante si fa sempre più strada un possibile "accordo ponte" con i Cavaliers, che si dicono ancora "speranzosi e ottimisti" di trovare un punto di incontro — forti anche del fatto che Sexton è restricted free agent, dando loro la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta. Le strade sono sostanzialmente tre: un contratto attorno a 10-15 milioni di dollari all’anno, magari più corto per poter ritentare la carta della free agency dopo aver ristabilito un po’ del proprio valore di mercato; firmare la qualifying offer da 7.2 milioni per un anno che Cleveland ha già proposto per poterlo rendere free agent, così da esserlo senza restrizioni nel 2023; oppure trovare una sign-and-trade con una squadra che non ha spazio salariale, anche se c’è necessariamente bisogno della collaborazione di Cleveland (la quale, è bene ricordarlo, ha esteso Darius Garland e ha rifirmato Ricky Rubio nel suo ruolo, oltre ad avere ancora Caris LeVert a roster). Una cosa è certa: a meno di clamorosi ribaltamenti dell’ultimo minuto, Sexton non avrà il contratto che cercava. L’unica strada è scommettere su se stesso, e sta a lui decidere qual è il modo migliore per farlo.