La NBA può attendere. Non è una notizia sorprendente, perché anche dopo la scelta alla n°36 all'ultimo Draft da parte dei Detroit Pistons, erano in tanti a pensare che Gabriele Procida avrebbe rimandato il suo debutto americano per continuare a giocare ad alto livello in Europa e maturare esperienza. Lo farà a Berlino, ora che l'annuncio di un contratto triennale con la squadra della capitale tedesca - che gli assicura il palcoscenico dell'Eurolega - è stato confermato dagli stessi account social del club. Il giocatore in forza alla Fortitudo Bologna nell'ultima stagione si trova al momento a Las Vegas proprio con la squadra che ne detiene i diritti NBA e nella notte ha seguito da bordocampo - al fianco del coach Dwane Casey e della stellina Cade Cunningham - l'esordio in Summer League dei Pistons. Ma ai Pistons Procida se ci arriverà sarà soltanto in un secondo momento, visto la firma che lo legherà contrattualmente per i prossimi tre anni all'Alba Berlino: "Felice di questa opportunità - sono le prime parole del ragazzo italiano nel commentare la sua nuova avventura europea - perché ho sentito solo cose molto positive sul club, sull'organizzazione e sui tifosi della Mercedes Benz-Arena. Non vedo l'ora di scendere in campo".