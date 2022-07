Ogni volta che è stato chiamato a prendere una decisione, Bradley Beal ha finito sempre per scegliere gli Washington Wizards. Pur essendo al centro di voci di mercato ormai da diversi anni, la guardia di St. Louis ha sempre deciso di proseguire la sua avventura nella capitale, proseguendo una storia che ha raggiunto i 10 anni di durata proprio quest’anno. E proprio nei primi giorni di luglio Beal ha rinnovato il proprio contratto con gli Wizard siglandone uno da 251 milioni di dollari per cinque anni, un accordo che lo porterà fino alla soglia dei 34 anni di età, pur con un ultimo anno in player option. Ed è stato lo stesso Beal a spiegare il motivo della sua scelta nella conferenza stampa indetta dalla squadra per annunciare il contratto: "Voglio vincere un titolo e voglio farlo qui" ha detto l’All-Star. "Credo di poterlo vincere a Washington D.C. La mia motivazione è dimostrare a tutti che si sbagliano: voglio poter arrivare alla fine del percorso e dirmi 'Hai fatto tutto quello che era nelle tue possibilità e ci sei riuscito'. Questo vorrebbe dire tutto per me". Beal ha anche risposto indirettamente a chi gli chiedeva se competere per una squadra migliore — gli Wizards non superano il primo turno dei playoff dal 2017 — non avrebbe più senso per uno del suo livello. "Per me vincere qui vorrebbe dire molti di più che non andarmene per giocare con quattro All-Star. E dopo aver parlato con giocatori che lo hanno fatto, non sempre le cose sono andate bene. Non è sempre divertente. Non è sempre come pensiate che sia".