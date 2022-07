Un totale di 40 partite giocate nelle ultime tre stagioni NBA. John Wall ora però è pronto a tornare in campo, e ha scelto di farlo con la maglia dei Clippers, per giocare al fianco di Kawhi Leonard e Paul George e puntare al titolo. Le idee dell'ex point guard di Houston sono chiare: "A questo punto della mia carriera non voglio essere chiamato a recitare da Batman ogni sera per trascinare la mia squadra alla vittoria. Con il roster che abbiamo a L.A., chiunque di noi può essere Batman, a seconda della gara", ha dichiarato Wall presentandosi ai suoi nuovi tifosi. Assente dai campi NBA dal 23 aprile 2021 e presto trentaduenne, il giocatore a lungo a Washington si è lasciato andare su cosa abbia voluto dire l'ultimo triennio trascorso a lungo lontano dai campi: "Non credo che in tanti sarebbero riusciti a sopportare quello che ho dovuto affrontare io: ho perso mia madre, mia nonna e mi sono rotto il tendine d'Achille. Non sono mai stato così depresso in tutta la mia vita", ha ammesso Wall, che però, con la salute, sembra anche aver ritrovato sorriso e ambizioni: "Oggi quando scendo in campo non penso all'infortunio: penso che a L.A. mancasse un pezzo del puzzle - una vera point guard - e per questo credo che i Clippers per me siano un'ottima soluzione".