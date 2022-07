Immaginatevi se durante un’amichevole estiva di Serie A a un certo punto nel secondo tempo ad arbitrare arrivasse Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta o Luca Marchegiani. Sarebbe strano, no? Eppure è esattamente quello che è successo questa notte nella sfida di Summer League tra i New York Knicks e i Portland Trail Blazers, quando nel secondo quarto è entrato in campo con la maglia numero 77 l’ex All-Star e campione NBA Richard Jefferson. Ma non con una divisa di gioco, bensì con una della terna arbitrale, facendo il suo esordio come arbitro dopo 1.181 partite di NBA in carriera. "Non lo volevo fare" ha detto Jefferson, che da quando si è ritirato nel 2018 è diventato uno dei volti di riferimento di ESPN. "La NBA mi ha chiesto se fossi interessato a farlo. Ho enorme rispetto per gli arbitri e per la loro importanza per il gioco, e ho sempre trattato ciascuno di loro con rispetto [pur avendo ricevuto 45 falli tecnici e due espulsioni nella sua carriera, ndr]". Jefferson ha anche sottolineato di aver accettato di mettersi al lavoro — ha studiato per più di una settimana e partecipato alle riunioni pre-partite degli arbitri per tutta la giornata, imparando la loro terminologia e la posizione che devono tenere — anche per migliorare come commentatore televisivo: "È stato bellissimo perché amo la pallacanestro" ha detto. "Mi piace parlare di basket, perciò ho avuto l’opportunità di imparare un nuovo aspetto del gioco. Da 'drogato' di pallacanestro è un sogno potersi sedere e vedere come pensano, come parlano, come si comportano e come lavorano gli arbitri. Per me è incredibilmente di beneficio".