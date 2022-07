Chi l'ha visto giocare, chi se lo ricorda ai tempi dei Detroit Pistons campioni NBA nel 2004, sa benissimo il valore tecnico e tattico di un giocatore come Rasheed Wallace. Fondamentali sopraffini (imparati da Dean Smith a North Carolina), 208 centimetri, mani da pianista e capacità di essere decisivo sui due lati del campo, tanto in attacco quanto in difesa. La deve pensare così anche un vecchio saggio NBA come Andre Iguodala, che intervenuto al Dan Le Batard Show ha avuto per l'ex giocatore di Portland e Detroit parole di grandissima ammirazione: "Se giocasse nel basket moderno, scendesse in campo oggi, sarebbe uno dei primi cinque giocatori della lega. Per me sarebbe meglio di Giannis [Antetokounmpo] - ha dichiarato Iguodala, aggiungendo - e io amo Giannis". Il neo-campione NBA con la maglia degli Warriors ha poi voluto spiegare la sua convinzione: "Sapeva tirare da metà campo tanto di destro che di sinistro, per dire. Nel corso della sua carriera ha sempre giocato alla sua maniera, ha sempre fatto di testa sua, piuttosto che puntare soltanto a diventare uno dei più forti di sempre, ma avrebbe potuto tranquillamente essere per una decina di anni in fila uno dei primi cinque giocatori NBA".