"I Jazz sono aperti ad ascoltare le offerte sul tavolo per Donovan Mitchell": è bastato questo tweet da parte dell'insider di ESPN Adrian Wojnarowski per accendere nuovamente l'attenzione attorno al nome della superstar di Utah, il cui futuro appare sempre più lontano da Salt Lake City. E sulle sue tracce ci sarebbero due squadre su tutte: i Miami Heat (che vogliono aggiungere una superstar, e sono alla finestra anche per Kevin Durant) e i New York Knicks (che corteggiano il n°45 dei Jazz da lungo tempo). Col passare dei giorni, però, inizia a delinearsi anche maggiormente l'entita dell'investimento (in giocatori) necessario da parte delle due squadre per arrivare a Mitchell, soddisfacendo le richieste dei Jazz. Sembra ormai assodato, ad esempio, che gli Heat si stiano convincendo a includere Tyler Herro (come voluto da Utah) in qualsiasi contropartita. Il sesto uomo dell'anno, Duncan Robinson e qualche contratto minore (anche al minimo, come quello di Haywood Highsmith) potrebbe essere un'offerta messa sul tavolo da Pat Riley ai Jazz, che invece a New York chiederebbero sicuramente l'inclusione di R.J. Barrett in ogni affare.