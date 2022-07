Insieme Goran Dragic e Luka Doncic hanno portato la Slovenia sul tetto d'Europa nel 2017, una vittoria storica per un piccolo Paese capace di dominare le grandi potenze del Vecchio Continente. Da anni ormai i due in Europa non giocano più, Dragic sbarcato a Phoenix nel 2008 (e poi votato prima giocatore più migliorato NBA nel 2014 e poi All-Star nel 2018), Doncic più recentemente, uomo-franchigia a Dallas fin dal suo ingresso nella lega nel 2018 . Ora - secondo quanto detto dallo stesso Dragic, che l'ultima stagione l'ha iniziata a Toronto (solo 5 gare) per poi terminarla a Brooklyn - i due sono stati vicini a tornare compagni di squadra , per l'interesse manifestato dai Mavericks verso "The Dragon". Solo che a Dragic i progetti nei suoi confronti di Dallas sono piaciuti il giusto : "C'erano delle trattative in corso, hanno fatto un'offerta ma ho deciso di non accettarla", avrebbe dichiarato l'ex Nets.

"Volevano che scendessi in campo una partita e riposassi le successive cinque, mentre io so di poter ancora tranquillamente giocare 20 minuti a sera. Non sono pronto né per il ritiro né per restare seduto a fare la cheerleader in panchina". Per questo, allora, al no ai Mavs ha fatto seguito l'accordo (annuale) con i Chicago Bulls, che lo hanno voluto come cambio di Lonzo Ball ma anche come polizza di assicurazione nel caso l'ex UCLA dovesse rientrare a campionato già iniziato dal suo infortunio al ginocchio.