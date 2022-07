Era una tranquilla e normale giornata di lavoro, per il signor Luca, nel suo negozio di sigari a Milano, finché non ha varcato la soglia quel gigantesco uomo dall'aria familiare. Lo osserva, capisce, e per poco non sviene: è al cospetto di Michael Jordan.



E' l'incredibile storia del giorno, svelata dallo stesso protagonista attraverso l'account twitter de "La Giornata Tipo", che racconta la vicenda così: "Ciao ragazzi, mi chiamo Luca e gestisco Casa Del Habano a Milano. Oggi un signore alto è entrato in negozio e mi ha chiesto se avessi alcune tipologie di sigari. Lo guardo meglio. Capisco. Mi tremano le gambe... Oggi ho servito Michael Jordan".



E se la grande passione di MJ per i sigari cubani è cosa nota, di certo nemmeno il più ottimista dei negozianti del settore avrebbe mai potuto sognare di incontrarlo così, ritrovandoselo davanti come un "normale" cliente in una giornata milanese come tante.