Dopo l’infortunio al debutto in Summer League, ci sono buone notizie per il rookie dei Portland Trail Blazers Shaedon Sharpe. La settima scelta del Draft infatti non dovrà operarsi per risolvere la piccola lacerazione subita nel muscolo della spalla sinistra, e con terapia conservativa dovrebbe essere pronto per il training camp

Shaedon Sharpe si è presentato al Draft come “l’uomo del mistero”, avendo saltato praticamente tutta la passata stagione e passando dai circuiti liceali canadesi alla settima scelta assoluta in poco più di un anno. Per questo il suo debutto in Summer League con la maglia dei Portland Trail Blazers era uno dei più attesi, ma dopo neanche cinque minuti dal suo esordio si è procurato un infortunio alla spalla che lo ha messo subito fuori dai giochi. Ci sono però buone notizie per il giocatore e per i Blazers: la piccola lacerazione subita infatti sta guarendo bene e non richiede di essere operata, permettendo al giocatore di essere pronto per il training camp di settembre semplicemente facendo riabilitazione. Un sospiro di sollievo per il 19enne che, in caso di operazione, avrebbe probabilmente dovuto rimandare il suo debutto in NBA a stagione già iniziata, rallentando il suo percorso di crescita. Da lui comunque i Blazers non si aspettano “tutto e subito”: i titolari nel backcourt saranno Damian Lillard e Anfernee Simons con Josh Hart a sostegno, permettendogli di recuperare e adattarsi alla vita nella NBA con la calma necessaria per qualsiasi matricola.