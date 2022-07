Nei primissimi giorni successivi alla richiesta di Kevin Durant di essere ceduto dai Brooklyn Nets, una voce parlava anche della clamorosa possibilità di un ritorno ai Golden State Warriors. Una possibilità talmente assurda che, secondo quanto scritto da The Athletic, anche i diretti interessati — cioè KD e i suoi ex compagni di squadra — ne avevano discusso, pur senza mai andare in profondità. A spegnere però questa possibilità è arrivato il general manager dei campioni in carica Bob Myers, che in un’intervista con NBA.com si è detto soddisfatto della squadra attuale: "Mi piace come siamo messi, voglio dare ai ragazzi la possibilità di vincere di nuovo il titolo. Non ci saranno cambiamenti significativi quest’estate". Per quanto gli Warriors abbiano perso pedine importanti nel corso dell’estate con gli addii di Otto Porter, Gary Payton II, Nemanja Bjelica, Damion Lee e Juan Toscano-Anderson, e le possibili estensioni di Jordan Poole e Andrew Wiggins non sono ancora state firmate, i campioni in carica pensano di essere a posto così. "Abbiamo tenuto la maggior parte della squadra assieme, ma la cosa più importante è la salute. È un bel gruppo quello che abbiamo, siamo fortunati. È una squadra divertente da vedere" ha aggiunto Myers. "Lo scorso anno eravamo davvero a caccia, ora immagino che torneremo a essere cacciati, cosa che non pensavamo sarebbe successa di nuovo. Non pensavamo di farcela lo scorso anno, ma ci siamo riusciti. Ora vedremo come saremo in grado di gestire la pressione". Ma non lo faranno con Kevin Durant, a quanto appare.