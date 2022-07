Si chiama "Chant" il nuovo singolo e video di Macklemore, una delle voci più conosciuti del rap americano che non si identifichi con una delle grandi, tradizionali metropoli USA (New York, Los Angeles, o anche Atlanta). Macklemore infatti è nato, cresciuto e vive a Seattle, ed è da sempre super orgoglioso di rappresentare quell'area geografica degli Stati Uniti - il Pacific Nortwest - spesso ignorata e dimenticata. È anche da sempre un grande tifoso delle squadre cittadine, con una quota di minoranza sia nella proprietà dei Seattle Sounders (MLB) che dei Seattle Kraken (NHL), oltre a essere tifosissimo tanto dei Seattle Seahawks della NFL che dei "defunti" Supersonics della NBA. E nell'ultimo brano pubblicato, tanto nel testo quanto nel video ha voluto sottolineare la sua vicinanza al mondo NBA e la voglia di rivedere una squadra nella "città dello smeraldo" sia a parole ("Now that we've got an arena / the Sonics are making a comeback", ora che abbiamo un'arena, i Sonics sono pronti a tornare), che nell'abbigliamento (indossando un bomber proprio dei Supersonics) quanto inserendo come featuring nel video due leggende del basket di Seattle come Isaiah Thomas e Jamal Crawford.