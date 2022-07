3/8

VITTORIE FACILI | "Sto guardando i Bulls del 1998 giocare in finale contro Utah", avverte Green. "Non posso non far notare come la nostra squadra del 2017 avrebbe battuto sia questi Bulls che questi Jazz (di 40 punti) se loro avessero giocato questo stile di pallacanestro. Ed è per questo che è stupido paragonare ere diverse del gioco". Come a dire: Green non dice che i suoi Warriors sono più forti in valore "assoluto", ma che il basket di oggi è migliore di quello di ieri