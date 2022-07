Un vero e proprio ritorno il primo, una conferma la seconda. Walker, dopo il fiasco dell'esperimento a New York, tornerebbe nella città che ha chiamato casa per otto stagioni e dove è diventato un All-Star. Thomas, dopo le 17 gare disputate sul finire della scorsa annata, si sarebbe guadagnato un posto in rotazione. Ovviamente per entrambi alle spalle di LaMelo Ball

A Charlotte sembra andare di moda il ritorno al passato . Dopo il ritorno sulla panchina di Steve Clifford , ora l'insider NBA Shams Charania ha fatto sapere come la squadra del North Carolina stia valutando di riportare in maglia Hornets Kemba Walker . Il giocatore ha trascorso le prime otto stagioni - dal 2011-12 al 2018-19 della sua carriera a Charlotte, centrando per ben tre volte (consecutive: nel 2017, nel 2018 e poi ancora nel 2019) la convocazione all'All-Star Game (una quarta arriverà nel 2020 già in maglia Boston Celtics). Gli ultimi anni di Walker però sono stati molto difficili a causa di diversi infortuni al ginocchio , e la sua è sembrata una parabola discendente che lo ha visto provare a reinventarsi a New York (senza troppo successo, solo 37 gare disputate nella stagione scorsa) ma anche transitare, senza mai vestire la loro maglia, da OKC e Detroit.

leggi anche

Kemba Walker pensa al ritorno a Charlotte

Ora Clifford lo rivorrebbe ai suoi ordini così come - sempre nella posizione di point guard, il ruolo saldamente nelle mani di LaMelo Ball - rivorrebbe anche un altro ex All-Star (due volte) come Isaiah Thomas, che l'anno scorso ha ben impressionato a Charlotte nelle 17 gare disputate in uscita dalla panchina dopo aver iniziato la stagione con i Lakers e aver "preso un caffè" (una sola gara) con Dallas. Due ritorni legati a due grandi nomi del (recente passato), sicuramente amati dai tifosi e sicuramente in campo di portare esperienza e leadership in spogliatoio. Ma non forse quello di cui gli Hornets hanno bisogno per guardare al futuro con ottimismo.