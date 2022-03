2/15 ©Getty

IL PERIODO MAGICO A BOSTON | Le tre annate (neppure intere) in maglia Celtics sono il periodo più alto della sua carriera, culminato con la stagione 2016-17 chiusa appena sotto i 29 punti a sera, trascinando la squadra ai playoff e meritandosi un posto nelle discussioni per MVP NBA (5° assoluto). Da lì in poi, però, gli infortuni (soprattutto all'anca) e la morte in un tragico incidente della sua amata sorella hanno rischiato di deragliare la carriera di "IT", che però non ha mai voluto mollare, cercando in tutti i modi di tornare protagonista. Ecco il suo viaggio