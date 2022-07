Prima c'è stato l'esordio in Summer League, prima nello Utah, poi a Las Vegas; mancano ancora quasi tre mesi a quello in NBA. Però nel weekend Paolo Bancherò scenderà di nuovo in campo e lo farà in un posto per lui importantissimo: nella sua Seattle, per l'esattezza alla Seattle Pacific University. Ormai da anni è la sede del torneo estivo organizzato da Jamal Crawford ("The Crawsover Pro-Am basketball league") e anche quest'anno tra le otto squadre iscritte c'è abbondanza di talento NBA. Compagno dello stesso Crawford (che si sdoppia nel ruolo anche di allenatore del suo "Dream Team") c'è ad esempio il giovane talento dei Rockets Kevin Porter Jr., che affronterà da avversario proprio il rookie di Houston Tari Eason, in squadra con Nate "The Great" Robinson per "Ball is life". E ancora: Jalen McDaniels degli Hornets fa coppia nei "Sonics" con Jaylen Nowell dei Timberwolves; il veteranissimo Isaiah Thomas guida "The Unit" e ha in squadra con sé il rookie dei Bucks Marjon Beauchamp; Malachi Flynn scende in campo con gli "Washington's Finest" ma sono i "Real Ballers" quelli con gli occhi di tutti puntati addosso.