Morto Bill Russell, leggenda NBA: aveva 88 anni

La NBA piange la scomparsa di uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Bill Russell è scomparso all'età di 88 anni, come ha annunciato la sua famiglia con un comunicato attraverso il suo account Twitter. La stessa famiglia ha specificato che "l'uomo più vincente nella storia dello sport americano è scomparso pacificamente con sua moglie Jeannine al fianco" e che i dettagli sui suoi funerali verranno annunciati presto. Russell ha associato la sua carriera al concetto di vittoria, sia a livello liceale che a livello collegiale con due titoli NCAA in altrettanti anni (con 55 vittorie consecutive), ma anche con una medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1956 oltre agli undici anelli di campione NBA (di cui 8 consecutivi) in 13 anni di carriera con la maglia dei Boston Celtics. Oltre ai suoi successi in campo, Russell ha anche vinto due titoli NBA da capo-allenatore, ricoprendo il ruolo di giocatore-allenatore nei suoi due ultimi anni di carriera, il primo afro-americano a riuscirci nella storia, risultato per il quale è stato inserito nella Hall of Fame di Springfield anche come allenatore (unico a essere presente sia come giocatore che come coach). Per tutti i suoi incredibili risultati, il premio di MVP delle Finals è stato intitolato a lui sin dal 2009. Russell è però una figura fondamentale per lo sport americano soprattutto per il suo impegno al di fuori del campo contro la discriminazione razziale, tanto da meritarsi la Medal of Freedom da parte del presidente Obama nel 2011.