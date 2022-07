NBA

DOLLARI BEN SPESI | Si spende tanto, come ogni estate, durante il mercato NBA. Si investono centinaia di milioni di dollari sulle grandi superstar, ma alle loro spalle c'è un mercato di giocatori magari di seconda fascia (anche per età e ruolo) che però possono risultare utilissimi in una squadra da titolo e che magari non costano neppure così tanto. Per un motivo o per l'altro, la loro firma finisce magari per passare sotto traccia. Non questa volta, non per questi cinque giocatori