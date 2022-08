La decisione di Russell Westbrook di lasciare il suo storico agente Thad Foucher ha fatto rumore qualche settimana fa, non tanto per la notizia in sé (per quanto i due fossero legati da ormai 14 anni) quanto per il modo, visto che Foucher è poi andato a "lavare i panni sporchi" in pubblico. All’annuncio della rottura infatti l’ex agente di Westbrook ha detto chiaramente a ESPN di non essere d’accordo sulla decisione di Westbrook di non proseguire con i Los Angeles Lakers, mentre lui aveva suggerito di rimanere a Los Angeles e di sfruttare l’opportunità di partire titolare per ristabilire un po’ del suo valore di mercato, crollato ai minimi storici. Westbrook però ha deciso di andare in un’altra direzione e lo farà insieme a uno degli agenti più potenti della lega, Jeff Schwartz di Excel Sports: secondo quanto riportato da ESPN, il playmaker dei Lakers ha deciso di unirsi a un pacchetto di giocatori tra i più importanti della lega, visto che tra gli oltre 30 assistiti da Schwarz ci sono il due volte MVP Nikola Jokic, All-Star del calibro di Khris Middleton e Brandon Ingram, stelle come Kristaps Porzingis, CJ McCollum e Jamal Murray ma anche il nostro Danilo Gallinari fresco di firma con i Boston Celtics. Il totale degli assistiti di Schwarz, secondo i dati di HoopsHype, supera i 500 milioni di dollari nella prossima stagione, il più alto tra gli agenti della NBA, a cui vanno aggiunti ora i 47 milioni previsti dal contratto di Westbrook in scadenza nel 2023. La domanda ora è: la firma con Schwarz aiuterà il suo addio ai Lakers o Westbrook è destinato a rimanere a Los Angeles? Al momento è ancora troppo presto per saperlo.