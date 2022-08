Il due volte MVP NBA, prossimo avversario degli azzurri nel girono degli Europei che iniziano il 1 settembre (in diretta su Sky Sport), dimostra di essere già in splendida forma, segnando 31 punti e catturando 10 rimbalzi in soli 20 minuti nella vittoria sulla Spagna. Stabilendo così il suo nuovo massimo in carriera con la maglia della nazionale ellenica

Se Giannis Antetokounmpo voleva mandare un messaggio a tutta Europa (e anche all'Italia, sua avversaria nel girone dei prossimi Europei) ci è riuscito in pieno. Nell'amichevole della sua Grecia contro la nazionale spagnola, la stella dei Milwaukee Bucks ha chiuso con 31 punti e 10 rimbalzi in soli 20 minuti di gioco, stabilendo il suo massimo in carriera per punti realizzati con la maglia della nazioanle ellenica. Una squadra che può contare a roster anche sui suoi fratelli (Thanasis, con lui anche ai Bucks, Kostas e anche Alex), come ricordato dallo stesso Giannis sul suo profilo Instagram, dove ha postato una foto del terzetto di casa Antetokounmpo pronto alla battaglia ("Bello scendere di nuovo in campo con i miei fratelli", ha scritto). Nella vittoria per 86-70 sono stati decisivi proprio 8 punti segnati in poco più di tre minuti da Antetokounmpo nel quarto quarto (dove sono arrivati 11 dei suoi 31 punti totali), parte di un parziale di 10-2 con cui la Grecia ha definitivamente allungato sulla nazionale spagnola.