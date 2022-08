Stop NBA per le elezioni: niente gare l'8 novembre

Una scelta storica da parte della lega che all'interno del calendario della regular season 2022-23 aggiunge una giornata in più di "no games" - una rarità nella fitta griglia di appuntamenti: il prossimo 8 novembre infatti, nel giorno delle elezioni di midterm, le franchigie non scenderanno in campo - un modo per incentivare gli americani ad andare a votare

Due anni dopo le presidenziali USA, la NBA irrompe nelle elezioni di midterm: la lega infatti ha annunciato che nella prossima stagione tutte le trenta squadre scenderanno in campo la sera del 7 novembre, mentre non giocheranno il giorno dopo - quello dell'Election Day per il rinnovo del Congresso. La decisione e' stata annunciata per permettere a milioni di americani di andare a votare liberamente, senza avere impegni “sportivi” o distrazioni, nella speranza di aumentare l’affluenza. Alle elezioni del prossimo 8 novembre saranno in gioco tutti i 435 seggi della Camera e più di trenta seggi al Senato, oltre ad alcuni posti da governatore. “La decisione di cambiare il programma viene dall'intenzione di promuovere un impegno civico al di là dei partiti e di incoraggiare i tifosi a organizzare un piano per le elezioni di midterm”. L'iniziativa rappresenta una rarità nella storia della NBA, che generalmente scende sempre in campo nelle giornate più importanti e praticamente tutti i giorni. Una decisione quindi in linea con quanto accaduto due anni fa, con l’intera lega che si schierò a favore del riconoscimento del diritto degli afroamericani dopo la morte di George Floyd e di Breanna Taylor, uccisi dalla polizia, ma mise a disposizione le arene delle franchigie come seggi elettorali, per favorire l'affluenza al voto, sostenuta dai Democratici. L'iniziativa venne contestata dai Repubblicani ed è probabile che anche quest'ultima decisione non incontrerà il gradimento dei conservatori.