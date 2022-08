Cosa significa per i Lakers il rinnovo di LeBron

I prossimi due anni in cui cercare di essere competitivi, i guai fisici sempre più frequenti, un roster che non è quello di una contender: sono tanti gli interrogativi per il futuro aperti dalla scelta di rinnovo di LeBron James - sicuro fino al 2024 e poi possibile partente per raggiungere Bronny. Un accordo che permette permette ora alla dirigenza di focalizzarsi sul prossimo nodo: il futuro di Russell Westbrook Condividi

La notizia più importante della giornata è arrivata pochi minuti prima che la NBA comunicasse i calendari ufficiali della stagione delle 30 squadre: LeBron James e i Lakers hanno rinnovato il loro legame per altri due anni a 97.1 milioni di dollari complessivi (che con l’aumento del salary cap potrebbero arrivare a 111). Fino al giugno 2024 quindi il n°6 gialloviola resterà legato ai Lakers, con la player option per il 2024-25 - unico modo per aggiungere un anno al suo contratto, visto che il prossimo 30 dicembre compirà 38 anni e la NBA impedisce rinnovi superiori al biennio per giocatori di quell’età. Nonostante la “over 38 rule”, James diventa così il giocatore che più ha guadagnato nella lega con contratti garantiti nel corso della sua carriera (532 milioni di dollari). Prima di tutto, questa notizia toglie letteralmente le castagne dal fuoco per i Lakers - che se avessero trascinato la situazione rinnovo più avanti, avrebbero rischiato di ritrovarsi con LeBron James potenziale free agent dal prossimo luglio. Anche se nessuno aveva pensato potesse andare realmente via da L.A. rompendo in modo netto con i gialloviola.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti NBA La corsa di LeBron James verso il record di Kareem La prossima stagione NBA vivrà anche (infortuni permettendo) del countdown verso il primato assoluto che incoronerà LeBron James come miglior realizzatore di sempre in NBA, superando una leggenda come Kareem Abdul-Jabbar (e un record che dura dal 1989). Ecco tutti gli scenari possibili per l'ennesima tappa di una carriera straordinaria LEBRON VS. KAREEM | Sono rimasti solo loro due. Ormai alle spalle nomi sacri di questo sport (Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain, solo per dirne alcuni) la corsa al titolo di miglior realizzatore nella storia della NBA è ormai una cosa a due tra LeBron James, secondo, e Kareem Abdul-Jabbar, ancora in testa. Da qualche anno li unisce (anche) la maglia gialloviola: ora al n°6 dei Lakers mancano solo 1.325 punti per raggiungere il n°33 KAREEM A QUOTA 38.387 | Il numero da battere è quello e - occorre ribadirlo una volta di più - si riferisce ai punti segnati soltanto in regular season (come accade sempre per i record NBA). Se si vuole sommare anche quelli messi a segno nei playoff, LeBron è già il n°1 all-time, avendo superato proprio Kareem appena prima della metà di febbraio 2022. Jabbar ha giocato 20 stagioni nella NBA: quella che James va a iniziare sarà la sua ventesima LA MEDIA PUNTI DA TENERE | Ammesso (e non concesso, gli anni passano per tutti) che LeBron James - che inizierà la prossima stagione a quota 37.062 punti - scenda in campo in tutte e 82 le partite di stagione regolare del prossimo campionato, al n°6 gialloviola basterà tenere una media di 16.2 punti a partita (di gran lunga la più bassa della sua carriera, lui che non è mai sceso sotto i 20.9 dell'annata da rookie) per diventare il miglior realizzatore NBA di sempre

vedi anche LeBron rinnova per due anni (+1) con i Lakers Cosa significa invece tutto questo per i Lakers? Sicuramente che James si è convinto dell’idea di poter essere ancora competitivo a L.A., al netto delle richieste di aggiungere al roster Kyrie Irving con una lunga trattativa che ancora non è andata in porto. In diversi ambienti stava serpeggiando l’idea che LeBron potesse arrivare al muro contro muro, alla richiesta di trade in caso di mancato cambio della squadra e invece, a prescindere anche dalla questione Westbrook (in stallo completo), il n°6 dei Lakers resterà in squadra. Il rinnovo a sei settimane dall’inizio del training camp cambia invece la prospettiva: fino al 2024 ci saranno sia lui che Anthony Davis, dunque la dirigenza di L.A. è chiamata a rendere competitivo nel minor tempo possibile un gruppo che non ha avuto la forza di arrivare ai playoff. La realtà è che i Lakers oggi non sono una contender e, al netto degli infortuni che hanno costellato le ultime due stagioni, anche con i due All-Star al loro massimo livello difficilmente si può battagliare per quattro serie playoff contro le grandi franchigie della lega.