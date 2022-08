Sexton, Dallas pensa a lui come nuovo Brunson

L'offerta dei Cavaliers non lo soddisfa, ben lontana dal massimo salariale che aveva sognato nei primi anni da rookie: l'infortunio e i successi Cavaliers senza di lui lo hanno messo in ombra, ma una nuova proposta più allettante potrebbe arrivare da Dallas: per renderla operativa però serve una terza squadra (e dei giocatori da inserire per convincere Cleveland)

La free agency è iniziata da quasi due mesi, ma Collin Sexton rimane ancora senza contratto: l’unica offerta ricevuta al momento è quella da 40 milioni di dollari in tre anni messa sul piatto dai Cavaliers, che hanno trovato in Darius Garland il titolare a cui affidarsi e posto da parte o quantomeno in secondo piano lo stesso Sexton. A materializzarsi per lui nelle ultime ore però è stata un’offerta di sign-and-trade da parte dei Dallas Mavericks, con i texani che sarebbero più che felici di aggiungerlo al proprio roster ma che non paiono disporre al momento delle pedine necessarie per convincere i Cavaliers della bontà dell’operazione. L’unico modo per cambiare le cose è quello di inserire una terza squadra nello scambio, una di quelle che dispone degli asset necessari per convincere i Cavaliers - non per forza interessati a scelte al Draft, ma che vanno a caccia anche di giocatori giovani e pronti a dare in qualche modo una mano da subito. Perché rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria e non tornare già nei prossimi mesi a cercare successi?