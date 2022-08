Knicks: via Barrett (e non Grimes) per Mitchell

“I Knicks stanno ancora cercando di trovare un modo per riportare ‘a casa’ Donovan Mitchell, ma in una maniera sostenibile e che abbia senso”: inizia con questa frase il pezzo di resoconto del New York Post dedicato alla fase di stallo delle trattative tra New York e Utah, con la squadra della Grande Mela che ha respinto al mittente la proposta di Danny Ainge che comprendeva un pacchetto di sette asset tra scelte al primo giro e giocatori da scambiare. Dopo un primo evidente risentimento da parte dei Jazz, il discorso sembra ora ruotare attorno alla tipologia di giocatori che i Knicks si dicono disposti a sacrificare: la notizia infatti è che coach Thibodeau sarebbe disposto a cedere più RJ Barrett che non Quentin Grimes - reduce da un solido anno da rookie e apparso cresciuto e in splendida forma in Summer League. Miglior difensore e tiratore dall’arco rispetto al più noto compagno di squadra, Grimes è una delle pedine richieste da Utah per completare la trade Mitchell e rappresenta l’ennesimo punto di frizione tra le parti. Potrebbero invece non bastare a Barrett i 20.8 punti di media della passata regular season per garantirsi il rinnovo al massimo salariale del suo contratto da rookie (quello da 185 milioni di dollari in quattro anni) - una ragione in più che porta i Knicks a ritenerlo sacrificabile al posto di chi è più giovane e soprattutto più conveniente.