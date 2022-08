L'offerta (rifiutata) dei Knicks per Mitchell

I New York Knicks e gli Utah Jazz hanno ricominciato a discutere di uno scambio per portare Donovan Mitchell in blu-arancio, ma fino a questo momento le parti sono ben lontane da un accordo. The Athletic ha riportato l’ultima offerta dei Knicks, che però non soddisfa la dirigenza dei Jazz

Donovan Mitchell ai New York Knicks è un affare che procede molto lentamente, ma in qualche modo procede. A riportare le ultime novità sulla trattativa per portare la stella degli Utah Jazz nella Grande Mela è stato Shams Charania di The Athletic, che ha sottolineato come nelle ultime settimane le parti siano tornate a parlarsi per imbastire lo scambio, ma la distanza sembra ancora sensibile. Dopo le ultime voci che vedevano i Knicks più interessati a privarsi di RJ Barrett rispetto a Quentin Grimes, Charania ha riportato l’ultima offerta che non include nessuno dei due: nella proposta dei Knicks infatti figurano Evan Fournier, Obi Toppin, ulteriori contratti per far tornare i conti e due prime scelte non protette, a cui si aggiungono le tre che i Knicks hanno da altre squadre per un totale di cinque. Secondo quanto scritto, però, la richiesta dei Jazz è sensibilmente più alta, complici i tre anni di contratto di Mitchell che danno ampio potere al capo della dirigenza di Utah Danny Ainge. Tra le altre squadre interessate all’All-Star figurano gli Charlotte Hornets e gli Washington Wizards, anche se non è chiaro cosa abbiano offerto fino a questo momento.