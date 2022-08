Andre Iguodala è un veterano rispettatissimo nella lega, per quello che ha vinto e per come lo ha fatto. Magari non parla molto, ma quando parla merita di essere ascoltato. E nell'ultima puntata del suo podcast "Point forward", approfittando della presenza di Dwyane Wade come ospite, ha paragonato una giovane superstar NBA di oggi proprio al n°3 degli Heat. "Anthony Edwards è diverso da tutti gli altri. È proprio com'eri tu quando cambiavi direzione, rompendo i pick and roll e attaccando il ferro in maniera così esplosiva. È qualcosa di pazzesco", ha affermato un difensore cinque stelle come Iguodala riferendosi al super talento dei Minnesota Timberwolves. Il quale, secondo Iguodala, ha tutto per diventare davvero uno dei più forti. Come? "Tutto quello che gli serve è immergersi per due mesi in una cultura di squadra come quella di Miami e poi è finita, non ce n'è più per nessuno".