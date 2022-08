Gilbert Arenas non ha mai smesso di sorprendere. Lo ha fatto in campo, con la maglia di Washington, continua a farlo anche fuori, con opinioni spesso forti e divisive. Nelle ultime ore, però, i suoi commenti su Giannis Antetokounmpo sono diventati virali in rete visto le forti opinioni espresse dall'ex Wizards sul campione NBA e due volte MVP della lega: "Gioca a basket - ha detto Arenas, senza mai nominare direttamente il nome di Antetokounpo - ma non capisce la pallacanestro. Ha vinto un titolo NBA: benissimo. E allora? Resto convinto che non capisca realmente come diventare davvero grande, come migliorare, come allenarsi per massimizzare il suo potenziale fisico". Per dare sostegno alle sue parole, Arenas poi ha evidenziato il minutaggio del greco in maglia Bucks: "Gioca 32/33 minuti a sera. Stiamo scherzando? LeBron ne gioca 37 a 37 anni!", anche se lo stesso Antetokounmpo (sotto coach Kidd, prima dell'arrivo di Budenholzer) era più volte andato vicino ai 36/37 minuti a sera. Quando le parole di Arenas hanno iniziato a fare il giro del web, l'ex All-Star degli Wizards ha voluto spiegare meglio (con un lungo posto su Instagram) le sue ragioni, e nel farlo ha addirittura rincarato la dose di critiche verso il n°34 dei Bucks.