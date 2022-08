Con un lungo post sul suo account Instagram, la stella degli azzurri di Gianmarco Pozzecco sfoga la sua frustrazione per l'infortunio al menisco rimediato nella gara contro la Georgia che gli impedirà di essere in campo dal 1 settembre al via degli Europei (tutti su Sky). "Bisogna guardare avanti", dice il neo-acquisto dei Boston Celtics che almeno non vede compromessa la sua stagione NBA

Pochi attimi dopo la comunicazione ufficiale degli esiti della risonanza magnetica al suo ginocchio (nessun danno strutturale ai legamenti, ma lesione del menisco), Danilo Gallinari ha affidato ai social le seguenti parole. "Fa tremendamente male", ha scritto l'azzurro su Instagram. "Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo - fortunatamente meno del previsto - per tornare come prima. Fa maledettamente male rinunciare a questo sogno azzurro. Volevamo regalarci delle notti magiche. In casa mia. In casa nostra", scrive, facendo ovviamente riferimento al girone che inizia il 1 settembre al Forum di Assago - nella "sua" Milano, appunto. "Oggi purtroppo è stato un brutto risveglio. Alla clinica di Milano in cui sono stato accompagnato dal prof. Cortina e da tutto lo staff medico azzurro sono arrivati gli esiti degli accertamenti clinici: lesione al menisco.