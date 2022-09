Tripla per Curry: laurea, maglia ritirata e HoF

Nel corso di questa estate Steph Curry ha messo "a nanna" diverse narrazioni che lo riguardavano. Dopo aver completato il suo palmares in NBA conquistando il quarto titolo e il primo premio di MVP delle Finals lo scorso giugno, da ieri può considerare conclusa anche la sua carriera universitaria: con una cerimonia ad hoc a Davidson, sua alma mater, Curry ha ricevuto il diploma per la laurea in sociologia conseguita lo scorso maggio (ma non ha potuto partecipare per via dei playoff) ma ha avuto anche il doppio onore di vedere la sua maglia numero 30 ritirata e l’introduzione nella Hall of Fame dell’università. "È un giorno meraviglioso per me e la mia famiglia" ha detto Curry. "La miglior decisione che io abbia mai preso è quella di venire a Davidson per studiare, unirmi ad una comunità spettacolare e, ancor più importante, giocare per un uomo splendido che ha costruito questo programma in coach Bob McKillop". Curry ha mantenuto così la promessa fatta 13 anni fa a mamma Sonya quando si è dichiarato per il Draft della NBA, e secondo il regolamento dell’ateneo non avrebbe potuto vedere la sua maglia ritirata senza aver prima conseguito una laurea. Coach McKillop, che si è recentemente ritirato come allenatore più vincente nella storia della scuola, ha concluso il suo discorso con parole di puro affetto: "C’è speranza nel mondo perché c’è Steph Curry".