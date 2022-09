Fontecchio "MVP": le sue 5 triple contro l'Estonia

Il pubblico del Forum di Assago è unanime nel coro di "MVP! MVP!" che accompagna Simone Fontecchio fuori dal campo. Il nuovo giocatore degli Utah Jazz è stato il migliore in campo della sfida d'esordio dell'Italia agli Europei, risolvendo la pratica Estonia già nel primo tempo grazie alle sue cinque triple a segno, di cui almeno un paio da ben oltre la distanza NBA. Il nativo abruzzese è stato votato come MVP della sfida anche dalla FIBA e alza il pugno al cielo in direzione dei tifosi mentre esce dal campo, fermandosi poi per le interviste di rito con i media. Ma è soprattutto il campo a parlare: non solo le sue cinque triple sono state fondamentali per i punti che hanno portato in dote, ma per il momento del match in cui sono arrivate. A metà del secondo quarto, infatti, l'Estonia si era riportata a -7 grazie anche al supporto dei tantissimi tifosi arrivati a Milano per sostenerla, ma con tre triple consecutive (una frontale nel momento più difficile del match, due dal lato destro del campo) Fontecchio li ha rispediti indietro permettendo agli azzurri di controllare poi il match nella ripresa e conservare un po' di energie per la sfida di stasera con la Grecia (diretta Sky Sport dalle 20.30 col prepartita). Ci sarà bisogno di un'altra prova di livello da parte dell'unico giocatore NBA a roster per gli azzurri: dall'altra parte c'è infatti il due volte MVP Giannis Antetokounmpo, che ha già dato spettacolo nella sua prima al Forum.