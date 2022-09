Tiafoe indossa la maglia del suo amico Beal. FOTO

La prima volta si sono incontrati tempo fa, quando il GM degli Washington Wizards Tommy Sheppard decise di portare nello spogliatoio della sua squadra questo giovane ragazzo diventato professionista da poco nel mondo del tennis: Frances Tiafoe ha incrociato così per la prima volta la sua strada con Bradley Beal, diventato poi uno dei suoi migliori amici - tanto da farlo sedere nel suo angolo agli US Open in quella che, fino a oggi, è la miglior cavalcata in un torneo dello Slam a livello personale per un talento pronto ormai a sbocciare definitivamente. “Questo è il modo in cui ci comportiamo noi atleti di Washington D.C. - ci siamo sempre uno per l’altro, pronti a darci supporto, consapevoli che la nostra è una vera città legata allo sport e che dobbiamo darci una mano”, ha sottolineato Beal prima della semifinale persa da Tiafoe contro uno scatenato Carlos Alcaraz. Non prima però di aver indossato in campo durante il riscaldamento la maglia n°3 dell’All-Star degli Wizards: un modo per riconoscersi, per farsi forza e per restare uniti. Come accaduto dopo il punto vincente con cui Tiafoe ha eliminato Nadal nei giorni scorsi e come gli appassionati di tennis USA sperano succeda di nuovo in futuro.