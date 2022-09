Super Schröder non basta: vincono gli Hernangomez

Una semifinale divertente, emozionate e vinta con merito, con tecnica e cuore dalla Spagna che conquista ancora una volta una finale in una grande competizione di pallacanestro. A cambiare le carte in tavola e le sorti della gara, quando gli iberici erano sotto di 10 lunghezze a meno di 15 minuti dal termine, ci pensa Sergio Scariolo: l’allenatore di origini italiane passa alla box and one in difesa, togliendo riferimenti all’attacco tedesco e guidando così la rimonta degli ospiti che sia affidano al talento dei suoi lunghi NBA e soprattutto ai canestri di un Lorenzo Brown da 29 punti con 11/17 al tiro e tante giocate cruciali nel finale (quelle che hanno convinto il governo spagnolo a naturalizzarlo in fretta e furia per averlo a disposizione in squadra a Eurobasket). Alla Germania resta il rammarico per aver sciupato una grande occasione, nonostante un Dennis Schröder ancora una volta in formato extralusso: 30 punti e 8 assist, mandando più volte in tilt le marcature spagnole, prima di andare a sbattere contro la zona giocata alla perfezione dagli avversari.