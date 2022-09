Caso Sarver: la NBPA chiede la sospensione a vita

L'allontanamento per un anno e la multa da 10 milioni di dollari appaiono come una sanzione troppo leggera nei confronti del proprietario dei Phoenix Suns - accusato di razzismo, sessismo e discriminazioni nei confronti dei suoi dipendenti. A riguardo è intervenuta anche Tamika Tremaglio per chiedere la sospensione a vita di Sarver, mentre PayPal è pronta a interrompere la sponsorizzazione nel caso ritorni in futuro alla guida della franchigia

Tamika Tremaglio, direttrice esecutiva della NBPA, ha fatto presente nel corso di un’intervista rilasciata a ESPN la volontà dei giocatori di inasprire le sanzioni nei confronti di Robert Sarver - azionista di maggioranza all’interno della proprietà delle due squadre di Phoenix, Suns e Mercury - sospeso per un anno e condannato a pagare una multa da 10 milioni di dollari da parte della NBA, a seguito di quanto emerso da un’indagine durata mesi relativa ai comportamenti sessisti, razzisti e misogini tenuti da Sarver con i dipendenti delle due franchigie. “La NBPA chiede l’allontanamento a vita di Sarver dalla lega, non vogliono che resti in futuro alla guida di una squadra o con responsabilità operative di così alto rilievo. È chiaro da quanto emerso dai report sul suo conto che per i giocatori sarebbe difficile interagire con lui”. Non solo quindi la posizione individuale di LeBron James e Chris Paul - filtrata via social nelle scorse ore - ma quella di tutta l’associazione, che non conosce ancora nel dettaglio quali saranno le prossime azioni intraprese dalla NBA nei confronti di Sarver: “Non so quanto il commissioner Adam Silver sia propenso a modificare la decisione presa”, prosegue Tremaglio. “La speranza che è sia messo in chiaro che Sarver non potrà più tornare a occupare posizioni manageriali in futuro. Lo chiedono anche gli altri proprietari, oltre che gli sponsor: la situazione non è sostenibile”.