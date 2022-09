Schröder guida la Germania al 3° posto: Polonia ko

Alla fine la Germania è riuscita a prendersi una medaglia a Berlino, digerendo in poco tempo la sconfitta contro la Spagna in semifinale e riuscendo a vincere nonostante una prestazione altalenante e non brillante contro un avversario sulla carta inferiore come la Polonia. Decisivo come sempre in questo Eurobasket Dennis Schröder, autore di 26 punti e 6 assist (conditi anche con 8 palle perse, a dimostrazione che non tutto è andato per il verso giusto). Il neo giocatore dei Lakers ha dato la scossa decisiva nel quarto periodo per rimettere la doppia cifra di margine negli ultimi 5 minuti di partita. Canestri che si sono aggiunti ai nove con sei rimbalzi di Daniel Theis e agli otto di un Franz Wagner poco aggressivo in attacco (soltanto per rimanere in ambito di giocatori NBA). Dall’altra parte alla Polonia non bastano i 18 punti di un Michal Sokolowski, che nonostante la doppia cifra resta in campo a guardare gli avversari prendersi la medaglia di bronzo, un attesa di rifarsi nel 2025 quando la Polonia non sarà più una sorpresa, ma una della nazioni che ospiteranno la manifestazione continentale.