Emoni Bates era il n°1 tra i prospetti di high school di tutta America, finendo sulla copertina niente meno che di "Sports Illustrated", primo liceale a riuscirci dai tempi di LeBron James. Era l'ottobre 2019, la copertina avvertiva "Nato per tutto questo" e il titolo dell'articolo rincarava la dosa: "Magic, Michael, LeBron... Emoni Bates? Questo 15enne è il prossimo della lista". Ma da quel momento in poi nulla è più andato per il verso giusto per il prospetto di Ypsilanti, Michigan. Aveva dato la sua parola (tranne poi cambiare idea) per giocare con gli Spartans, a Michigan State. Quindi aveva firmato per Memphis, titolare solo le prime 7 gare prima che coach Penny Hardaway scegliesse di toglierlo dal quintetto. A gennaio un infortunio e quindi il ritorno in campo (solo per 15 minuti totali) nelle due gare giocate dai Tigers al torneo NCAA. Da qui la decisione di trasferirsi, lasciare Memphis per Eastern Michigan, e tornare a casa. Non certo una powerhouse del college basketball USA, ma almeno la chanche di ripartire da zero.