Secondo quanto riportato da Marc Stein, sia l'arrivo di Patrick Beverley che quello di Dennis Schroder non implicano la rinuncia dei Lakers a schierare Russell Westbrook - e a schierarlo in quintetto. Tutto passa dalla volontà di Darvin Ham di dare all'ex giocatore dei Minnesota Timberwolves un ruolo inedito, che ne esalti le doti agonistiche in difesa e la capacità di colpire da tre punti in attacco

L'ultima firma di Dennis Schroder, dopo quella di Patrick Beverley, ha lasciato sconcertati molti, non solo in casa Lakers: con Russell Westbrook già a roster, che senso ha l'arrivo di altri giocatori nello stesso ruolo dell'ex MVP NBA? Per molti le mosse di Pelinka avevano un chiaro significato: la volontà di continuare a provare a cedere Westbrook o quanto meno la scelta di farlo addirittura partire dalla panchina. Oppure nulla di tutto questo, suggerisce una penna molto seguito in America come Marc Stein: i Lakers hanno intenzione di avere Westbrook in quintetto e vedono Beverley - a questo punto della sua carriera - più come un "3&D" (termine di gergo per descrivere un giocatore capace di difendere forte e colpire da tre in attacco) che come una point guard. Un'idea nata dalla grande carica agonistica da sempre dimostrata dall'ex T'Wolves in difesa, unita a una pericolosità dal perimetro che però può ancora lasciare qualche dubbio (tiratore vicino al 38% in carriera dall'arco, è reduce dal 34.3% dello scorso anno).