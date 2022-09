All'apertura della nuova stagione dei suoi Bucks, durante il media day, il greco ha fatto notizia rifiutando il ruolo di "miglior giocatore NBA". "Per me il migliore è quello che rimane in piedi per ultimo, e guida la sua squadra alla vittoria. Io l'anno scorso ho fallito"

Per Giannis Antetokounmpo la logica è stringente: il migliore è chi vince. "Per questo non posso considerarmi il miglior giocatore NBA, perché ho fallito nel portare i Bucks al titolo", ha dichirato al media day della squadra del Wisconsin il due volte MVP NBA, e campione con Milwaukee nel 2021. "Penso che il miglior giocatore al mondo sia quel giocatore che rimane in piedi per ultimo. È la persona che conduce alle finali la propria squadra, che arriva fino in fondo, e poi fa di tutto per aiutarli a vincere. Io la vedo così - ha detto Antetokounmpo - ed è per questo che credo che il miglior giocatore al mondo oggi sia Steph Curry".