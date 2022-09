Washington è sempre di più la squadra di Bradley Beal (legato alla franchigia fino al 2027, con un contratto da oltre 250 milioni di dollari) ma nella capitale i riflettori sono puntati anche su un altro giocatore, capace - una volta, sembra tanto tempo fa ( era il 2018 ) - di essere un All-Star : Kristaps Porzingis. In estate (dopo un mese in Spagna) ha giocato con la nazionale lettone per le qualificazioni ai Mondiali e si è ripresentato al via cambiato. Più leggero (ha perso oltre tre chili) , Porzingis oggi ferma la bilancia a quota 106. "Quei chili in più non mi servivano: devo essere forte, e non mi sono mai sentito così bene ", dice. Lo sperano anche a Washington, perché anche lo scorso anno la sua stagione ha contato soltanto 51 gare disputate (per via di un problema al ginocchio destro) - e stare lontano dagli infortuni è da sempre il problema più grande del lettone. Ora però le condizioni sembrano ottimali: niente più restrizioni nei minuti, niente più riposi obbligati nei back-to-back .

Il ranking di ESPN, le parole di Bradley Beal

C'è un'altra cosa, però, a turbare il n°6 degli Wizards: "Quest'anno ho una sete di vendetta diversa. Avete visto il mio ranking secondo il sito di ESPN [86° su 100, ndr]? Lo userò come benzina per alimentare il mio fuoco, come energia a mio favore. Non vedo l'ora di ricordare a tutti quello che sono in grado di fare sui due lati del campo". Quando è stato in campo, a Washington, le cifre hanno in un certo modo riflesso questa sua convinzione: oltre 22 punti a sera con quasi 9 rimbalzi di media nelle 17 gare disputate in maglia Wizards. Abbastanza per conquistare proprio Beal: "Probabilmente è il miglior lungo con cui abbia mai giocato: stazza, versatilità, capacità di aprire il campo e di passare il pallone. Anche in difesa è sottovalutato. È vittima di una narrativa sbagliata: sono certo che dimostrerà a tutti di essersi sbagliati sul suo conto".